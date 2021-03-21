بعد إثارة الجدل بصورهما.. روبي ترقص مع وليد منصور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه النجمة روبي، وهي ترقص مع منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، من حفل تم تنظيمه للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد "حتة تانية".

وكانت عدة صور جمعت ما بين الثنائي قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأثيرت شائعات حول ارتباط الثنائي، وهو ما نفاه وليد منصور في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مؤكدا أن ما تردد عارِ من الصحة، مشيرا إلى أن روبي مثل أخته ولا يوجد أي صحة للأخبار المنتشرة ولا يعرف مصدر هذه الشائعات.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، حيث يُعيدها للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

روبي تزوجت مرة واحدة من المخرج سامح عبدالعزيز، في فبراير 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "طيبة"، وفي أكتوبر 2015، أعلنت انفصالهما.

وطرحت روبي من ألبومها الجديد أغنيتي "حتة تانية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"أنا لو زعلانة" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم روبي الجديد هو باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس" لمالكها وليد منصور.