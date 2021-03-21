بالصور: الامير هاري يظهر للمرة الاولى بعد مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

ظهر الأمير هاري علنا للمرة الأولى منذ مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، قبل أسبوعين، التي تسببت في مزيد من تذبذب علاقته بالعائلة المالكة.

وركب هاري دراجة هوائية وتبعه فريق أمني في سيارة دفع رباعي أثناء تجوله في كاليفورنيا، ولم تكن ميغان ماركل أو ابنه أرشي بصحبته.

وارتدى دوق ساسيكس حذاء رياضيا من شركة ”نيو بالانس“ الأمريكية وجاكيتاً بغطاء رأس وسروالا رياضيا من ”أديداس“ بقيمة 62 جنيها إسترلينيا مع قبعة ونظارات شمسية وقناع.

وظهر الأمير البالغ من العمر 36 عاما، بملامح جادة أثناء ركوب الدراجة، وسط تداعيات مقابلته مع أوبرا التي تصدرت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الجانب الآخر، كانت مصادر مقربة من جدته، الملكة لإليزابيث، قد قالت إنها حزينة وليست غاضبة، لكنها تعهدت بشكل خاص بالوقوف إلى جانب هاري.