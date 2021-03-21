شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي: سمير صبري كان بيقول عليا هند رستم ولشقيقتي فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السيدة سهير زوجة النجم الراحل فريد شوقي، أن النجمين الراحلين محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي كانا يعتبران وحش الشاشة والدا لهما، وكانت علاقتهما به علاقة قوية للغاية، في حين أشارت رانيا فريد شوقي إلى أن النجمة إلهام شاهين كانت أيضا قريبة للغاية من والدها فريد شوقي، وذلك خلال استضافة السيدة سهير ترك ورانيا فريد شوقى وشقيقتها عبير في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الأم، ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وفي سياق متصل أشارت رانيا فريد شوقى إلى أن الفنان سمير صبرى كان يطلق عليها هند رستم، ويطلق على عبير شقيقتها فاتن حمامة، وعن علاقة والدة رانيا بوالدها قالت: "تعلمت من أمى الحكمة وهي مش غيورة على الرغم من أنها زوجة فريد شوقى، لكنها كانت محققة المعادلة المهمة في حياته، استقرار وانتظام البيت بدون ما يشعر بشيء عشان ينجح، وكان فريد شوقى بالنسبة لها رقم واحد، وكان لما يسافر تجيب خالتى تقعد معانا علشان تسافر معاه وتراعيه".

وكشفت السيدة سهير، زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، أن علاقة وحش الشاشة كان مميزة بابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي، مشيرا إلى أنه كان يدللهما كثيرا.

وكشفت السيدة سهير أن ابنتها عبير كانت متفوقة في الدراسة أكثر من رانيا، وروت قائلة: "رانيا وهي صغيرة جابت ملحق في العربي، ولما جينا نسافر إسكندرية قلت لفريد نسافر إزاي ورانيا عندها مذاكرة، فقالي هنسافر، وخد معانا المدرس حجز له في الفندق معانا".

كما روت أيضا أن وحش الشاشة كان بمجرد عودته من التصوير يجلس على الفور مع ابنتيه حتى إذا كانتا نائمتين، وأشارت رانيا إلى أنها تربت في منزل فني من الدرجة الأولى، وهذا ما يسبب لها المشاكل في بعض الأوقات بعملها، حيث تربت بمنزل الممثل والمنتج والمؤلف فريد شوقي.