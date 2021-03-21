محمد الفلاح - حورية فرغلي تستعيد حاسة الشم بعد عمليتين.. وتكشف تفاصيل صورة مسربة

الأحد 21 مارس 2021

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إنها تستعد للخضوع لعملية جراحية ثالثة في الأنف، الأربعاء 24 مارس/آذار الجاري.



وكشفت حورية فرغلي أن صورتها المتداولة على السوشيال ميديا منذ يومين، والتي اعتقد البعض أنها بعد إجراء العمليات الجراحية في أنفها تعود لـ6 سنوات ماضية، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها.

وأكدت أن حالتها حاليا مستقرة وأفضل كثيرا، موضحة: "الصورة كانت على صفحة فيسبوك قديمة عندي ولكن أحد الأشخاص اخترق الحساب وسرقها لكن حاليا ليس لدي أي صفحات".

وقالت حورية فرغلي إن الطبيب الأمريكي العالمي "بريومي" سيجري الجراحة لها بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً، حسب "اليوم السابع" المصرية.

وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في الأنف، في 1 مارس/آذار الجاري، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح.

وكانت العملية الأولى تهدف إلى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، وزرعها بالوجه ليعود الأنف لشكله الطبيعي، وكانت الثانية لتعديل الأنف ونحته.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى وأصبحت تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية.

كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذي وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة إلى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعي بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.