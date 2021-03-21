رحيل المخرج السينمائي المغربي محمد إسماعيل

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"الخليج 365" من الرباط: توفي، السبت، المخرج السينمائي المغربي محمد إسماعيل عن سن يناهز الـ70 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وسارع عدد من الإعلاميين والسينمائيين للتعبير عن حزنهم لرحيل مخرج "عرف بشغفه بالفن السابع". وكتب الإعلامي نبيل دريوش، على حسابه بـ"فيسبوك": "رحم الله المخرج الكبير الصديق محمد اسماعيل، رحيل آخر بطعم الوجع، لن ننساك". فيما كتب المخرج والكاتب فؤاد صويبة: "وداعا أخي العزيز، المبدع محمد إسماعيل صاحب "وبعد". لن ننساك ما حيينا. خالص العزاء لأسرتك الصغيرة والكبيرة. الرحمة والمغفرة من رحمان رحيم".

من جهته، كتب الممثل والمخرج محمد نظيف: "غادرنا إلى دار البقاء صديقنا المخرج والمنتج المغربي محمد إسماعيل.. تعازي الخالصة لأسرته الصغيرة والأسرة الفنية بالمغرب.. لروحه الرحمة والمغفرة والسلام".

ولد الراحل بمدينة تطوان سنة 1951، قبل أن ينتقل للرباط لمتابعة دراسته الجامعية، ثم يلتحق بالتلفزيون المغربي في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي.

وقدم الراحل للتلفزيون والسينما، خلال مساره المهني الطويل، عددا من الأعمال التي بوأته مكانة بين أهم المخرجين المغاربة في العقود الثلاثة الأخيرة.

ومن الأعمال التلفزيونية التي قدمها الراحل: "أمواج البر" (2001) و"علال القلدة" (2003) و"علاش لا؟" (2005) و"الزمان العاكر" (2010). فيما قدم للسينما "أوشتام" (1997) و"وبعد…" (2002) و"هنا ولهيه" (2004) و"وداعا أمهات" (2007) و"أولاد البلاد" (2009) و"إحباط" (2015) و"لا مورا.. الحب في زمن الحرب" (2020).