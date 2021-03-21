شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة أحمد السعدني وأوس أوس وأحمد مجدي لأمهاتهم بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، من خلال صور تجمعهم مع أمهاتهم وعبارات أثنوا بها على دورهم الكبير في حياتهم، مثلما حصل مع الفنان أحمد السعدنى، الذى نشر صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، علق عليها وكتب: "كل سنة وانتي ست الناس وأهم الناس وأحلي الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".



السعدنى ووالدته

في حين نشر الفنان أحمد مجدى صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب في رسالة لها: "أدركت مؤخرا اللي كنت باسمعه طول عمري عن بركة الأم.. وجود أمي في حياتي ودعمها ودعاها وإيمانها بيا طول الوقت أشياء لا مثيل لها ولا تقدر أو تُزَن بأي ميزان سوى بميزان المحبة اللا نهائية، كل عيد أم وانتي طيبة يا حبيبتي".



أحمد مجدى على إنستجرام

أما الفنان أوس أوس فعبر عن سعادته بوجود أمه وزوجته في حياته، حيث احتفل بعيد الأم، من خلال صورتين، إحداهما لوالدته والثانية مع زوجته، وكتب: "كل سنة وانتم أغلى الأمهات فى حياتى، وربنا يخليكم ويحفظكم ليا، وأقدر أرد ربع اللى عملتوها وبتعملوه علشانى، وكل سنة وكل أم بخير يا رب".



اوس اوس على انستجرام



اوس اوس ووالدته



اوس اوس يتوسط والدته وزوجته

وكان عدد من الفنانين والفنانات قد حرصوا خلال الساعات الماضية على تهنئة أمهاتهم بتلك المناسبة، حيث نشروا عدة صور تجمعهم بأمهاتهم، وعلقوا عليها برسائل أثنوا خلالها على مكانة أمهاتهم فى حياتهم.