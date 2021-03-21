شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تكشف عن تلقيها لقاحا لفيروس كورونا بصورة أثناء التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة هوليود شارون ستون عن تلقيها لقاح كورونا من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حصلت على تطعيمى الأول من فيروس كورونا"، كما حرصت على حث متابعيها على ضرورة أخذ اللقاح من أجل الوقاية من الفيروس، وناشدت الجميع بضرورة الحصول عليه.



شارون ستون على انستجرام

وظهرت الممثلة الشهيرة شارون ستون أثناء تلقيها اللقاح في يديها خلال الصورة، وهى ترتدى كمامة كوقاية من الفيروس أيضا.



شارون ستون أثناء تلقى اللقاح

وانضمت شارون ستون بذلك إلى مجموعة من نجوم هوليود ممن حرصوا على تلقى اللقاح، مثل النجم أرنولد شوارزنيجر، الذى كشف عن تلقيه جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونشر أرنولد منذ فترة فيديو له من خلال حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس داخل سيارة عند مركز للقاحات في لوس أنجلوس، ثم تلقّى حقنة اللقاح في ذراعه مثلما ظهر خلال الفيديو.

من ناحية أخرى احتفلت النجمة شارون ستون بعيد ميلادها خلال الشهر الجارى، وتحديدا فى يوم 10 مارس، وتعتبر من أبرز نجمات هوليود.