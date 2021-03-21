شكرا لقرائتكم خبر عن ملحق رانيا فريد شوقي يجبر والدها على اصطحاب مدرس بالمصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السيدة سهير، زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، أن علاقة وحش الشاشة كان مميزة بابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي، مشيرا إلى أنه كان يدللهما كثيرا، وذلك خلال استضافة الثلاثي في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الأم، ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكشفت السيدة سهير أن ابنتها عبير كانت متفوقة في الدراسة أكثر من رانيا، وروت قائلة: "رانيا وهي صغيرة جابت ملحق في العربي، ولما جينا نسافر إسكندرية قلت لفريد نسافر إزاي ورانيا عندها مذاكرة، فقالي هنسافر، وخد معانا المدرس حجز له في الفندق معانا".

كما روت أيضا أن وحش الشاشة كان بمجرد عودته من التصوير يجلس على الفور مع ابنتيه حتى إذا كانتا نائمتين، وأشارت رانيا إلى أنها تربت في منزل فني من الدرجة الأولى، وهذا ما يسبب لها المشاكل في بعض الأوقات بعملها، حيث تربت بمنزل الممثل والمنتج والمؤلف فريد شوقي.















