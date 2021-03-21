شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحتفل بعيد الأم على مسرح الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب علي الحجار، حفلا غنائيا احتفالا بعيد الأم على مسرح الزمالك وسط حضور جماهيرى، وقدم أكثر من 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من روائع أعماله القديمة والجديدة، مع تلبيته لطلبات الجمهور بأغنياته الشهيرة، من بينها: "رمى رمشه" و"اعذروني" و"الليل وآخره" وأغنية "لما الشتا يدق البيبان"، بجانب رائعة "على قد ما حبينا".

كما فاجأ الحجار عشاقه بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنيات ألبومه الجديد "لو عايز"، من بينها: "أسيبك ليه" و"فجأة"، ويستعد لطرحه بشكل رسمي قريبا ويضم في جعبته 17 أغنية.

وغازل الحجار زوجته هدى أمام عشرات الحضور بإهدائه إياها أغنيته الشهيرة "انتي طلعتيلي منين"، التي صاحبها بابتسامة لطيفة اعتلت محياه ونظرة حب توجهت لزوجته وسط الحضور، واختار الحجار أن يهديها هدية حب وتقدير لها في رسالة امتنان تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

كما أهدى الحجار إلى روح والدته الراحلة لفتة طيبة عبر تقديمه إحدى أشهر وأقدم أغنياته "دعوتي في الفجر ياما"، وتفاجأ بهدية غير متوقعة من قلب الجمهور بإهداء أحد الحضور له صورة مطبوع عليها صورتها واسم الأغنية، في لمسة حب وامتنان أضفت السكون في أجواء المكان.