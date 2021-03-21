يحيى خليل في حفل فني بأوبرا الإسكندرية أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لرائد موسيقى الجاز الفنان يحيى خليل وفرقته الموسيقية، 2 أبريل المقبل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أشهر الأعمال الخاصة بيحيى خليل التي تمزج بين موسيقى الجاز و الموسيقى الشرقية منها بحلم في عالم غريب ، يعيش أهل بلدي ، البيانولا ، دنيا ، الأمل ، أميرة ، من غير عنوان ، الغربة ، حكاوي القهاوي و ايقاع الروح ، الحب الجميل ، أغنية لوالدي ، اورفيوس ، شارع توماس ، العيون السوداء ، ديلايلا ، أشيائي المفضلة ، جولة منتصف الليل .

وتجدر الإشارة إلى أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط ، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي ، ليمثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية و الدولية .