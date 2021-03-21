عمرو ياسين وخالد الصاوي في كواليس :"اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين صورة تجمعه بالفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير".

وعلق ياسين على الصورة :"من أمتع الشخصيات اللي ممكن تقابلها بحياتك ده غير إنه طبعا ممثل استثنائي، من كواليس اللي مالوش كبير، رمضان 2021".

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.