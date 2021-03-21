فن ومشاهير

عمرو ياسين وخالد الصاوي في كواليس :"اللي مالوش كبير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين صورة تجمعه بالفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير".

وعلق ياسين على الصورة :"من أمتع الشخصيات اللي ممكن تقابلها بحياتك ده غير إنه طبعا ممثل استثنائي، من كواليس اللي مالوش كبير، رمضان 2021".

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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