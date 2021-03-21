رامي صبري في حمام السباحة وصبا مبارك رشيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيق، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

إلهام عبد البديع

نشرت الفنانة إلهام عبد البديع صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب، مرتدية فستانًا من اللون الأبيض.

إيمي سلطان

نشرت الفنانة إيمي سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أسود أنيق، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ "حمام السباحة" لاقت الصورة إعجاب جمهوره.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أبرزت رشاقتها، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة جلال

نشرت الفنانة منة جلال صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا مفتوح ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.