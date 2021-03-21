مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم التسجيلي (تأتون من بعيد)

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ/)

نظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت عرضا خاصا للفيلم التسجيلي (تأتون من بعيد)، للمخرجة أمل رمسيس، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، و ذلك بمقر مركز الابداع وسط الإسكندرية .

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة فلسطينية تشتت وافترقت بسبب الاضطرابات التي شهدها القرن ٢٠، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التي شارك فيها الأب في النضال ضد الفاشية، مرورا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.

وحصل فيلم (تأتون من بعيد) على جائزة لجنة اتحاد نقاد السينما الإفريقية ، وجائزة الفيبريسي بمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة .

وقدم العرض وفق إجراءات احترازية يتبعها مركز الحرية للإبداع للحد من انتشار كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (٥٠٪؜)، وعدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء العرض داخل القاعة، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد، وعقبه ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الفيلم مع الجمهور .