للعام الثاني: إلغاء موكب الإحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث بسبب فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 01:35 صباحاً - السلامة والأمان أولاً لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بيوم ميلادها ال95 في موكب إحتفالي تقليدي كما اعتادت سابقاً للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية.

الملكة إليزابيث ملتزمة بالعزل المنزلي وتعتمد سفراء جدد بمكالمة فيديو معهم-الصورة من أنستغرام

وبحسب وسائل الإعلام العالمية و"يو إس ويكلي"، حيث أكد قصر باكنغهام الملكي يوم أمس الجمعة 19 مارس-آذار الجاري، أنه قد تم إلغاء الموكب الإحتفالي السنوي هذا العام،وجاء في بيان قصر باكنغهام الملكي التالي: " بعد التشاورمع الحكومة وجهات أخرى ذات الصلة بالحدث تم الإتفاق على أن موكب يوم الميلاد الرسمي للملكة المعروف باسم:

Trooping the Colour

لن يقام بشكله التقليدي في وسط لندن ،وهناك خيارات أخرى وعرض بديل قيد النظر والدراسة لإقامة حفل آخر محدود في قلعة وندسور".

ويصادف يوم ميلاد الملكة إليزابيث الثانية في 21 إبريل- نيسان وستبلغ ال95 عاماً، لكن يتم الإحتفال به رسمياً في عطلة نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو- حزيران من كل عام.

وفي العام الماضي أجبرت الملكة إليزابيث الثانية أيضاً على تغيير خطط الإحتفال بيوم ميلادها ،والتزمت بالحجر المنزلي ، وتم تكريم الملكة والإحتفال بيوم ميلادها ال94 في حفل صغير محدود بقلعة وندسور في يونيو- حزيران 2020 الماضي.

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