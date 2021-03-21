جوني ديب يسعى للطعن في قضية تشهير بتهمة ضرب زوجته السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خسر نجم هوليوود الممثل جوني ديب (57 عاماً) قضية تشهير في العام الماضي، مرتبطة بمقال نشر في صحيفة ذا صن البريطانية، وصفه بأنه اعتاد تعنيف زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد (34 عاماً) لمدة خمس سنوات.

وفي سيناريو جديد، أعلن محامو ديب لمحكمة الاستئناف، أن ادّعاء هيرد بإعطائها المبلغ الناتج من تسوية طلاقها مع جوني ديب، والّذي يبلغ 7 ملايين دولار، للجمعيات الخيرية تُعدّ “كذبة” للتأثير على محاكمة التشهير. ولقد تمّ تذكير القضاة، الّذين ترأسوا جلسة محاولة إلغاء الحكم الصادر في العام الماضي، بـ “الدعم الكبير” لأدلة هيرد، بحيث اتّهمها فريقه القانوني بـ “الكاذبة والمتلاعبة”.

ويسعى نجم هوليوود للحصول على تصريح قانوني يوم الخميس للطعن في قضية التشهير القائمة، بعدما جاء القرار عقب جلسات محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، تضاربت فيها ادعاءات ديب وهيرد وتصريحاتهما عن ثورات الغضب العنيفة الّتي شهدها الزوجين طوال فترة زواجهما.

ومن جهتهم، أشار محامو ديب أن قاضي المحكمة العليا آندرو نيكول اعتمد على شهادة هيرد، متجاهلًا أدلّة الشرطة وإفادات مساعدتها السابقة، بالإضافة إلى شهود آخرين.