شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب مع محمد رمضان في 4 صور من كواليس مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة سمية الخشاب حالة من النشاط الفني، حيث تواصل تصوير دورها في بطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



سمية الخشاب ومحمد رمضان

وشاركت النجمة سمية الخشاب 4 صور من كواليس تصوير مسلسل "موسى" بصحبة محمد رمضان، أثناء تجهيز إحدى المشاهد داخل مستشفى، ونالت استحسان وإعجاب متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خاصة أنها شوّقت محبيها لمشاهدة المسلسل في شهر رمضان المقبل.



الفنانة سمية الخشاب ومحمد رمضان

ويجسد النجم محمد رمضان في مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان، شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى شيق.



النجمة سمية الخشاب ومحمد رمضان

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.