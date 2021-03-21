شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ونجوم مسلسل "بين السما والأرض" فى صور جديدة من كواليس العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم هانى سلامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بعدة صور جديدة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض" والذى يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، حيث جمعته الصور مع عدد من نجوم ونجمات العمل الذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور، حيث تقوم بإنتاجه شركة سينرجى.

وما إن نشر النجم هانى سلامة الصور حتى تفاعل معه متابعيه بصورة كبيرة خلال التعليقات الذين أعربوا فيها عن تشوقهم لعرض المسلسل.



هانى سلامة على انستجرام مع مجموعة من نجوم العمل

وتأتى تلك الصور بعدما نشر النجم هانى سلامة، قبل أيام صورًا تجمعه مع المخرج ماندو العدل من كواليس تصويرهما مسلسل "بين السما والأرض"، وأعرب هانى وقتها عن سعادته بالعودة للعمل مع ماندو مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قال: "حقيقي مبسوط إن أنا وماندو رجعنا نشتغل تاني بعد 8 سنين بحالهم من بعد لقائنا الأول في الداعية، إن شاء الله تشوفوا عمل يعجبكم، ونكون دايمًا عند حسن ظنكم دعواتكم".



هانى سلامة على موقع انستجرام

مسلسل بين السماء والأرض بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



هانى سلامة مع محمد لطفى

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم جرعة مكثفة من الدراما بدون مط وتطويل خلال 4 مسلسلات من نوعية الـ15 حلقة التي تضم أيضا "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، و"أحسن أب" بطولة على ربيع، و"المدينة" بطولة دنيا سمير غانم.