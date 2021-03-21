شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف رشاد تكشف سر النيو لوك.. وتؤكد: مش عايزة أبقى تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عفاف رشاد، إنها لا تعرف ما هو الترند وتفاجأت بعد تغيير صورة بروفايلها الشخصي بصورة حديثة باتصالات كثيرة تسألها عما حدث وتطلب عمل حوارات معها، ومنها اتصالات من أمريكا وفرنسا وإيطاليا، نافية ما نسب إليها من تصريحات ضد الحجاب، قائلة: "ظهورى بالحجاب كان أغلب الأدوار بتتطلب ده وكل اللي قلته أنا عندي صداع نصفي من وأنا صغيرة، وكمان الست لما بتوصل لسن 50 بتكون من القواعد".

وأضافت عفاف رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc":"أنا مخضوضة من اللى حصل الدنيا اتقلبت، وفيه ردود أفعال غير لطيفة، تعليق بيقول ست عجوزة ومعدية التسعين و100 سنة، وآخر بيقول رجل بره ورجل جوه بتعمل ده ليه عايزة تتجوز واحد 15 سنة".

وأردفت عفاف: "أنا مش سعيدة بالتعليقات ولا عايزة ابقى تريند أنا غيرت صورتي زي أي حد".

وعن سر الاختلاف في الصورة قالت عفاف رشاد، إن الفنانة عفاف شعيب، نصحتها بأن تعمل "نيولوك وتضع ميك اب"، فغيرت لون شعرها وضعت ميك اب خفيف، مؤكد أنها لم تجرى أي جراحة تجميلية وأنها فقط تقم بعمل ماسكات طبيعية.

وتابعت الفنانة عفاف رشاد: "عمري ما عملت تجميل ورافضاه كل سن وله جماله أخاف أعمل عملية".