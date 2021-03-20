شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريا على قناة Dmc، فى شهر رمضان المقبل.

واقتربت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل مسلسل "لعبة نيوتن"، حي تنتهى من التصوير بشكل نهائى بعد 10 أيام، و تعود منى زكى للدراما التليفزيونية من خلاله بعد غياب 4 أعوام، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.





مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب.

يذكر أن أخر أعمال منى زكى السينمائية، كان "الصندوق الأسود" فى السينمات، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.