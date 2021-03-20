شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يحتفل بنجاحاته بعالم المزيكا فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الملحن والمؤلف عزيز الشافعى، مقر الخليج 365 للاحتفال بنجاحاته التي حققها مؤخرًا سواء على مستوى التلحين أو على مستوى التأليف، والحديث عن تعاونه مع الكثير من نجوم الغناء، وكان فى استقباله زملاء قسم الفن، عادل عبد الله وخالد إبراهيم وبهاء نبيل ومحمود جلال ومصطفى القصبى وباقى الزملاء من تليفزيون الخليج 365.

وتحدث الملحن عزيز الشافعى خلال الندوة التى أقامها قسم الفن فى الخليج 365 عن العوامل التي تساعده في تأليف الكلمات ومواصلة إبداعه في ألحانه التي تحقق الكثير من النجاحات، وتحدث عن الألحان في زمن الفن الجميل سواء عن طريق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أو بليغ حمدى وغيرهم من الملحنين الكبار.

كما تتطرق الحديث عن تعاونه مع نجوم كبار أمثال عمرو دياب وكواليس تحضيرات الأغانى مع الهضبة التي حققت نجاحًا مؤخرًا، كما تحدث عن تعاون مع نجوم آخرين مثل جنات وسعد لمجرد وروبى ومحمد نور، وتحدث أيضًا عن رأيه في المهرجانات الشعبية ومطربيها، وتطرح الحديث عن حياته الأسرية التي لم يكشفها من قبل، وعن انتمائه الكروى لنادى الزمالك.

وحقق الملحن والمؤلف عزيز الشافعى الكثير من النجاحات في عالم الغناء خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أغنية "يوم تلات" مع الهضبة عمرو دياب، كما قدم مع المطربة جنات أغنية "أوعى"، وقدم مع محمد نور أغنية "جانى في ملعبى"، كما قدم مع سعد لمجرد أغنية عدى الكلام"، وقدم أغنية "حتة تانية" للنجمة روبى، وغيرها من الأغانى والنجوم الآخرين.