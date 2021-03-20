شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية: الاختيار2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول ملفات جديدة فى عالم الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة تبحث عن النصوص الملائمة لما يحدث فى الوطن، مضيفًا أن الأعمال الدرامية تركز على التنمية والتطوير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه لدينا 20 عملا دراميا سيعرض فى شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن تامر مرسى أصدر توجيهات بتغيير فى المسلسلات 15 حلقة، والاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول سيكون 30 حلقة.

وتابع أن مسلسل الاختيار يكشف كواليس ما حدث فى 2013، مؤكدًا انه لأول مرة سيتم الكشف عن ملفات جديدة فى الأعمال الدرامية الثلاثة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تتعاون بالمعلومات والتفاصيل فى الأعمال الدرامية الثلاثة.

وأوضح أن هجمة مرتدة عمل درامى سينال إعجاب المصريين ومن ملفات المخابرات العامة المصرية، ويلقى الضوء على الصراع العربي الإسرائيلى ومعاهدات السلام، والحرب العراقية الإيرانية، مؤكدًا أن غالبية المشاهد فى الأعمال الدرامية الثلاثة صورت فى مصر بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن القاهرة كابول عمل درامى يتعرض للإرهاب تحت مسمى الإسلام السياسى، وسيتحدث عن ليلة مقتل الشيخ الذهبى، وقدم الإعلامى أحمد موسى التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، على الأعمال الدرامية