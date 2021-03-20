شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وشيماء سيف وآيتن عامر يهنئون أمهاتهم بعيد الأم: "كل سنة وكل أم طيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نجوم الفن تهنئة أمهاتهم بمناسبة عيد الأم، حيث نشروا صورا برفقتهم ودونوا الكلمات الرقيقة والرائعة تقديرًا لما قدمنه من حب وعطاء خلال رحلتهن فى الحياة.

هنأت الفنانة أيتن عامر والدتها بمناسبة عيد الأم، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير وربنا يخليكى ليا يا أمى".



آيتن عامر عبر تويتر

ونشر النجم إدوارد، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورة لوالدته الراحلة، قائلاً: "كل عيد وأنتي طيبة يا أمي كان نفسي أجيلك يوم عيدك ذي كل سنة وأشوفك وأنتي بتدعيلي عارف أنك معايا وبتدعيلي وأنتي في السماء الصورة دي كل شوية أشوفها وأحس بدعواتك ليا وحشتيني يا أمي".



أدوارد عبر فيس بوك

وحرص النجم محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع إنستجرام، تهنئة والدته قائلاً: "كل سنة حضرتك طيبة وبخير وفى أحسن صحة وأحسن حال ومنورانا وعلى راسنا دايمًا يا رب إن شاء الله ملحوظه: هذا الطفل يبقى أنا اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



محمد محمود عبد العزيز عبر انستجرام

كما هنأت النجمة شيماء سيف، عبر حسابها بموقع إنستجرام، والدتها بمناسبة عيد الأم، وقالت: "انتى الغالية إللى مفيش فى غلاوتها وانتى قلبى وحبيبتي وحياتى طول عمرك أرجل من أرجل راجل".



شيماء سيف عبر انستجرام

وتابعت: "أنا فخورة بيكى ببقى عايزة أقولك أنا اللى فخورة بيكى إزاى كنتى عارفة تبقى صح طول الوقت وعارفة أمتى تبقى حنينة وأمتى تبقى شديدة وبتعاقبى وبتشدى وترخى وأحسن ست بيت وأشطر واحدة فى شغلها ربنا يحميكى ياكوكو ياحب حياتى كل عيد أم وأنتى تاج على راسي وأنا تحت رجليكى كل يوم وأنتى فى أتم صحة وعافية ومنورة دنيتى وأنا عايشة بدعواتك ورضاكى".