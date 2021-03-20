شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يطرح أغنية جديدة بعنوان "عطوه جوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الكويتى نبيل شعيل، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "عطوه جوه" اليوم السبت على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات جبل، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومن مطلع الأغنية: عطوه جوه.. ترى توه يحب توه.. أنا هالآمن بالذات أحبه مهما لى سوه.

وكان المطرب نبيل شعيل قد طرح مؤخرا أغنيته"الأسد" بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات العالية، وألحان حمد الخضر، وتوزيع ربيع الصيداوى، ومكس وماستر جاسم محمد.

ويعد المطرب الكويتى نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، من ناحية أخرى طرح شعيل مؤخرا أغنية "اللحظة الوداعية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر.

يذكر نبيل شعيل أحيا مؤخرا حفل غنائي فى اليوم الوطنى السعودى الـ90 يوم الخميس الماضي، قدم نبيل خلال الحفل باقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم