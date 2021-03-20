شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز المهرجان القومى للسينما على مسرح الجمهورية.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن يوم الثلاثاء المقبل المهرجان القومى للسينما بمسرح الجمهورية جوائزه في دورته الثالثة والعشرين الذى يشرف عليها الناقد السينمائى كمال رمزى، حيث تعلن لجنتا تحكيم الدورة الجديدة للمهرجان الجوائز، ويتم الاحتفال بالمبدعين الفائزين.

وتعد النسخة الثالثة والعشرون من المهرجان، وهى الدورة المؤجلة، والتى كان قد رتب أوراقها المخرج الراحل سمير سيف قبل رحيله، حيث كان يشغل منصب رئيس المهرجان خلال دوراته الأخيرة، وكان أول قرار لكمال رمزى، هو إهداء الدورة لاسم الراحل سمير سيف، ليس فقط لدوره فى دعم وإدارة المهرجان، ولكن أيضًا تقديرًا لمشواره السينمائى وتأثيره الكبير فى الحياة الفنية عبر أفلام تمثل محطات مهمة فى تاريخ السينما العربية.

وتأخذ الدورة الحالية شكلاً جديدًا يماثل جائزة "أوسكار" الأمريكية، حيث تشمل هذه الدورة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التى تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلمًا.

فيما يقتصر المهرجان على مشاهدات لجنتى التحكيم فقط دون عروض جماهيرية، خاصة أن الأفلام المشاركة تم عرضها سواء فى دور السينما أو فى عروض تظاهرات ثقافية ومهرجانات.