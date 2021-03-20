"الكينج وأنغام وبهاء سلطان وأحمد سعد وحمادة هلال" نجوم تترات مسلسلات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تشهد "تترات" مسلسلات موسم رمضان القادم، منافسة شرسة من قبل نجوم الغناء والطرب، وتتنوع مقاماتهم للتعبير عن قصة العمل الدرامي من أجل إنجاحه، وترك بصمة قد تظل عقودا عالقة في أذهان المشاهدين.. ويأتي في مقدمة نجوم الطرب الذين يشاركون بصوتهم في تترات مسلسلات رمضان أنغام ومحمد منيروحمادة هلال وأحمد سعد.

وأعلن الكينج محمد منير غناء تيتر "الاختيار2"، كما من المقرر أن يقدم منير أكثر من أغنية داخل أحداث العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

أما مسلسل "نسل الأغراب "، فوافقت النجمة أنغام على غناء تتر العمل، خاصة أن أغنية التتر مختلفة تماما عما قدمته أنغام خلال مشوارها..ويغني الفنان حمادة هلال تتر مسلسل "المداح" الذي يلعب بطولته وينافس به بالماراثون الرمضاني 2021. ومن المتوقع أن يقدم حمادة هلال في التتر قصيدة دينية في مدح الرسول، ويسجل الأغنية الجديدة الأسبوع المقبل تمهيدًا لطرحها

وعن مسلسل "ملوك الجدعنة"، يقوم بغناء تتر المسلسل أحمد سعد وبهاء سلطان. ومن المقرر أن يتم تقديم عشرة أغاني خلال العمل خلال العمل المقرر أن يعود به مصطفى شعبان وعمرو سعد لدراما رمضان بعد غياب.

وأخيرا مسلسل "النمر"، يقدم تتره المطرب الشعبي رضا البحراوي، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته محمد عادل إمام.