صورة| أحمد داش ومحمد علاء بصحبة بيتر ميمي في كواليس "الاختيار2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من الفنان أحمد داش، الفنان محمد علاء رفقة المخرج بيتر ميمي.

وعلق بيتر ميمي على الصورة :"الاختيار 2".

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.