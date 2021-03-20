تامر حسني يلبي طلب فتاة لحضور زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان تامر حسني قبوله دعوة فتاة من معجباته لحضور حفل زفافها بعدما نشرت فيديو تطلب منه ذلك.

ونشر تامر حسني صورة الفتاة عبر خاصية القصص القصيرة، وعلق : "يا سحر فرحك فين وإمتى ومليون مبروووووك يا أجمل عروسة ويا أجمل صوت ليكي ولعريسك الجميل ربنا يحفظكم وعقبال الجميع".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".

كما انتهى من تصوير آخر أفلامه "مش أنا"، الذي من المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، إنتاج حسام حسني، سيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.