صورة متداولة لحورية فرغلي تثير الجدل.. ورانيا محمود ياسين تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين حقيقة الصورة المتداولة للفنانة حورية فرغلي والتي تردد أنها عقب عمليتها الأخيرة.

ونشرت رانيا صورة حورية فرغلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" على فكرة الصورة المتداولة على بعض الصفحات لحورية فرغلي على إنها بعد العملية دي صورة قديمة، وحاليا حورية هتجري عملية يوم الأربعاء، دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان وإن شاء الله ترجع بألف سلامة".

أضافت رانيا :" ودي رسالة أمنتني أبلغها لأن الاكاونتس بتاعتها على السوشيال ميديا أتعمل هكر من فتره تحياتي للجميع والدعاء لها بالشفاء العاجل".

الفنانة حورية فرغلي تتواجد حاليا في أمريكا، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية، وفقدانها حاستي الشم والتذوق بسبب مشاكل في الأنف عانت منها منذ سنوات.