حزن في الشارع الأردني.. فنان كبير يفقد ابنته الثانية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ 47 دقيقة

فجع الشارع الأردني بخبر وفاة الابنة الثانية للفنان أنور خليل، “إلهام” بعد معاناتها من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتأتي وفاة الابنة الثانية بعد وفاة شقيقتها نانسي في تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إصابتها بالفيروس المميت وتأثرها بأعراضه التي أودت بحياتها.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد إعلان الخبر الحزين ودعوا للنجم الاردني بالصبر والسلوان، متسائلين عن حالة الشابتين الصحية قبل اصابتهما بكورونا للوصول الى وفاتهما خلال فترة قصيرة.

ويعد خليل من فناني الأردن البارزين، والذين شاركوا في مسلسلات عربية، مثل مسلسل “زنوبيا”، وبرز في أدوار الشر، وكذلك في أدوار الكوميديا على المسرح، وسبق له المشاركة كذلك في مسلسلات مصرية من إنتاج أردني.