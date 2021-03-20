بالصورة: “لا يوجد شيء لا يستطيع القيام به” … هذا ما يفعله محمد صلاح!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 9:07 مساءً

نشر نادي ليفربول الإنجليزى، الذي يلعب فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مجموعة من الصور لتدريبات الفريق، وأبرز خلالها لقطات لتدريبات محمد صلاح بشكل خاص، خلال أدائه تمرينات الإعداد البدنى.

وظهر نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح يتسلق الحائط فى أحد التدريبات.

وعلق حساب ليفربول بـ”تويتر” عليها، بالقول “لا يوجد شىء لا يستطيع القيام به”، فى إشارة لمحمد صلاح.

ونشر حساب ليفربول صورا أخرى من التدريبات الخاصة بالنجم محمد صلاح على أرضية الملعب، وكذلك التمارين البدنية الشاقة بالأثقال.

يأتي ذلك وسط أنباء عن قرب رحيل “شبه مؤكد” لمحمد صلاح عن ليفربول، بسبب تدهور علاقته مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، حسبما ذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الذي تحدث صلاح إلى رئيسه هو ريال مدريد.

وأضافت أن محمد صلاح طلب الحصول على الرقم 11 في ريال مدريد، والذي يحمله ماركو أسينسيو في صفوف الفريق منذ رحيل غاريث بيل الصيف الماضي، بحسب الصحيفة.

ولم توضح الصحيفة ما إذا تمت الموافقة على طلبات اللاعب أو الاقتراب من إبرام اتفاق رسمي.