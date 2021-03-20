فيديو من داخل مركز عزل ضخم في هونغ كونغ يتسع لـ 7 آلاف مريض

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تقيم هونغ كونغ مركزا ضخما للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مركز العزل بخليج “بيني” في هونغ كونغ، مشيرة إلى أنه يكفي لعزل أكثر من 7 آلاف شخص في وقت واحد.

ويظهر الفيديو كيف يتم تنظيم المركز الذي يضم 3500 غرفة بينها 34 غرفة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مركز دعم وتموين يضم غالبية الاحتياجات الحياتية للبشر، خاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب.

وظيهر الفيديو طريقة تعقيم جميع الأماكن الخاصة بالسكن بصورة دقيقة، وأنه يوجد أماكن للعزل الفردي وأماكن خاصة بعزل العائلات.

ويوفر المركز جميع الاحتياجات الخاصة بالأطفال بما في ذلك منتجات الألبان الصناعية، التي قد يحتاجها الأطفال عند الضرورة.