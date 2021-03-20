شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور بعد انتهاء عرض "إسعاف يونس" على cbc: انتظرونا فى الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد أنور، على توجيه الشكر لكل القائمين على مسلسل "إسعاف يونس"، بعد عرضه على قناة cbc، حيث حقق العمل ردود فعل إيجابية سواء أثناء عرضه على منصة watch it فى البداية أو على شاشة قناة cbc مؤخرًا، كما شوق متابعيه وجمهوره ممن تعلقوا بالعمل لوجود جزء ثانٍ منه.

وكتب: "عايز أشكركم من كل قلبي على استقبالكم الكبير لمسلسل "إسعاف يونس" على منصة watch it أو قناة cbc.. وعايز أشكر كل فريق عمل مسلسل "إسعاف يونس"، وعلى رأسهم المخرج الكبير معتز التوني وكل زمايلي الممثلين وكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا، وعايز أشكر كمان كل فريق عمل watch it وكل فريق عمل قناة Cbc".



محمد انور على فيس بوك

وخص بالشكر القائمين على شركة سينرجي وتامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلاً: "وعايز أشكر كل القائمين على شركة سينرجي الأستاذ حسام شوقي والمنتج تامر مرسي.. انتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني من مسلسل إسعاف يونس".

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.



محمد انور

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.