شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح كليب "ودونى عند أمى" وظهور ابنيها عمر وعبد الرحمن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام في تعليقها على صدور الكليب بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأم قائلة: "ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها مني ومن عمر وعبد الرحمن كل سنة وكل أم طيبة وناجحة".



انغام وابناءها فى صورة من الكليب

أغنية "ودونى عند أمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي وكانت أنغام طرحتها للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، قبل تصويرها وطرحها كفيديو كليب اليوم، وتقول كلمات الأغنية :

ودّونى عند أمى أقعد معاها شوية..

وحشانى كتير أوى الست الحلوة دية..

أنا مهما أروح وأجى ماليش غير حضن أمي..

من بعدها مفيش أمان ومفيش حنية..

المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا..

هي البركة اللي عندي وماليش بركة إلا هي..

الطيبة الأميرة.. أمى الست الأصيلة

حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة

أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها في دمي

ودّوني عند أمي

ودّوني ودّونى وردوني لبداياتي

للغالية على قلبى وأول حب في حياتي

أول دلع.. أول هنا وطبطبة



انغام على انستجرام

أمى أنا.. وصاحبتي من الصبا

المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا

هي البركة اللي عندي.. وماليش بركة إلا هي

الطيبة الأميرة.. أمي الست الأصيلة

حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة

أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها فـ دمي

ودّوني عند أمي



انغام مع ابناءها

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير ودونى عند أمى، بعدما طرحت خلال الشهر الجارى آخر أغانيها ممثلة في «هو نفس الشوق»، وهى الأغنية الذى تعاون فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال وتوزيع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.