حورية فرغلي تستعيد حاسة الشم بعد عمليتين.. وتكشف تفاصيل صورة مسربة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إنها تستعد للخضوع لعملية جراحية ثالثة في الأنف، الأربعاء 24 مارس/آذار الجاري.

وكشفت حورية فرغلي أن صورتها المتداولة على السوشيال ميديا منذ يومين، والتي اعتقد البعض أنها بعد إجراء العمليات الجراحية في أنفها تعود لـ6 سنوات ماضية، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا فى العمليات التي تلتها.



وأكدت أن حالتها حاليا مستقرة وأفضل كثيرا، موضحة: "الصورة كانت على صفحة فيس بوك قديمة عندي ولكن أحد الأشخاص اخترق الحساب وسرقها لكن حاليا ليس لدي أى صفحات".

وقالت حورية فرغلي إن الطبيب الأمريكي العالمي "بريومى"، سيجري الجراحة لها بأحد مستشفيات ولاية شيكاجو الأمريكية، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً، حسب "اليوم السابع" المصرية.





وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في الأنف، في 1 مارس/آذار الجاري، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح.

وكانت العملية الأولى تهدف إلى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، وزرعها بالوجه لتعود الأنف لشكلها الطبيعي، وكانت الثانية لتعديل الأنف ونحته.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى وأصبحت تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية.

كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفائلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة مرة بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.