شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصور مسلسل "حرب أهلية" 20 ساعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة يسرا عدد ساعات طويلة قد تصل إلى 20 ساعة فى اليوم من مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، وتتنقل من ديكور إلى آخر للانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد للحاق بالعرض وتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان المقبل.

ووضع المخرج سامح عبد العزيز خطة للتصوير لكى يودع فريق عمل المسلسل فى الأسبوع الأول من الشهر المبارك، حيث بدأت يسرا منذ فترة تصوير مشاهدها، وتظهر فى دور جديد عليها تمامًا، وتعمل طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.