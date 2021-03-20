شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: لقبونى بأم العظماء وعبد الوهاب عرض عليا أغنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف ”الخليج 365” الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز في ندوة شاملة تحدثت خلالها عن مسيرتها الفنية وكواليس أهم أعمالها وقصة ارتباطها بالكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، واختيارها لعضوية مجلس الشيوخ وقصة تصدرها تريند مؤشرات البحث، والعديد من القضايا الأخرى.

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن لقب أم العظماء بعد نجاحها الكبير في تجسيد شخصية الأم في العديد من الأدوار حيث جسدت شخصية أم الأئمة الترمذى وأبو حنيفة والمراغى والشافعى والشعراوى إضافة إلى تجسيد شخصية أم كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تجسيد المرأة المصرية في أحسن صورة لأنها ترى أنها أفضل سيدة في العالم، مؤكدة أنها ترفض أي دور يقلل من دور وأهمية المرأة المصرية ويهينها

وترفض أن تقوم بدور أم لبلطجى بعد أن قدمت أدوار أمهات العظماء، مؤكدة أنها لم تقبل أي دور شرير غير دورها في مسلسل خلف الله مع الفنان نور الشريف الذى أقنعها بالدور، وأكد لها أن صورة الشر أصبحت متغيرة، مؤكدة أن الناس لم تقبلها في دور الشريرة.

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن تعاونها مع الفنان محمد صبحى، مؤكدة أنها بعد وفاة زوجها محفوظ عبد الرحمن كانت تمر بفترة عزلة واكتئاب، واصطحبتها صديقة لها على مسرح محمد صبحى حيث أعجبها المسرح وما يقدمه صبحى فيه والنظام الذى يتبعه وهنأته بعد المسرحية وقالت له إن مسرحه يشبه المسارح الفرنسية فقال لها أننا لسننا أقل من فرنسا، فقبلت رأسه، وعرض عليها أن تعمل معه في مسرحيته القادمة خيبتنا، مؤكدة أن زوجها الراحل أوصالها بأن تستكمل رسالتها الفنية وألا تعتزل الفن مطلقاً.

وأشارت إلى أنها تشارك حاليًا في بروفات مسرحيتى عيلة اتعمل لها بلوك، ونجوم عز الضهر، مشيدة بتجربة محمد صبحى المسرحية وهدفه وثقافته.

كما تحدثت سميرة عبد العزيز عن برنامجها الإذاعى قال الفيلسوف وإعجاب موسيقار الأجيال به واتصاله بها لإبداء إعجابه بالبرنامج.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن موسيقار الأجيال أبدى إعجابه بصوتها واقترح عليها أن تغنى، ولكنها قالت له أنها ممثلة ولا تريد أن تغنى.

وأكدت أن محمد عبد الوهاب كان يبدى دائما آرائه وإعجابه بالبرنامج ويتحدث معها عنه دائما، وكان له دور في عودة البرنامج بعد توقفه.