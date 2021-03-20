شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة آرمى هامر السابقة توجه له تهمة غير متوقعة.. تعرف على القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه النجم العالمى آرمى هامر تهمة من قبل شريكته السابقة بالاغتصاب، وهو الخبر الذى تصدر العديد من المواقع الفنية الشهيرة "ام ان أى" و"vox".

وجهت امرأة تدعى "إيفى" الاتهام للنجم آرمى هامر البالغ من العمر (34 عامًا) وقالت إنها "اعتقدت أن هامر سيقتلنى"، بينما نفى محامو الممثل هذه الاتهامات، قائلين إن العلاقة المعنية كانت "توافقية تمامًا".

والمرأة لم يتم الكشف عن اسمها الأخير حتى الآن ولكن ذكرت مجلة "Variety" أنها نفس المرأة التى نشرت بشكل "مجهول" مزاعم حول النجم الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي فى وقت سابق من هذا العام عبر حسابها المزعوم على موقع التواصل الأجتماعى الشهير "Instagram"، كما ظهرت فى مؤتمر صحفى عبر Zoom مع المحامية جلوريا الريد.

زعمت إيفى خلال المؤتمر الصحفي: "فى 24 أبريل 2017، اغتصبنى آرمى هامر بعنف لأكثر من أربع ساعات فى لوس أنجلوس.. وخلال ذلك صفع رأسى مرارا وتكرارا بالجدار وقد أصاب وجهى بكدمات.. كما ارتكب ضدى أعمال عنف أخرى لم أوافق عليها".

وأثناء الاغتصاب المزعوم، قالت إيفى إن هامر ضرب قدميها "حتى يصابوا بالأذى" عندما كانت تحاول الهروب منه لكنه "لم يسمح لها".