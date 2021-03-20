شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وجنات ودينا يوجهون أروع الكلمات للأمهات: "مافيش كلام يتكتب يوفيكي حقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالاً بعيد الأم، نشر العديد من نجوم الفن صورهم برفقة أمهاتهن ودونوا الكلمات الرقيقة والرائعة تقديرًا لما قدموه من حب وعطاء خلال حياتهم الفنية.

وقالت المطربة جنات، عبر حسابها بموقع فيس بوك:"كل عيد أم وكل أم مكافحة وصابرة طيبة وبخير، وكل عيد أم وكل زوجة شهيـد وكل أم شهيـد بخير ضحي بنفسه علشان البلد تتقدم وتكون أحسـن ونكون كلنا في أمان ، كل عيد أم ومصر كلها طيبين وكل زوجات وامهات الشهداء بخير جنات عيد الأم زوجة الشهيد البطل".

ونشرت الفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا تجمعها بوالدتها، وعلقت قائلة:" كل سنة وأنتى طيبة يا أمي.. مافيش كلام يتكتب يوفيكي حقك، ربنا يخليكي لينا و يديمك في حياتنا يا أحن قلب وأقوى إنسانة شفتها في حياتي.. بحبك".



الفنانة الاستعراضية دينا

ووجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى جمهورها بمناسبة عيد الأم، قائلة :"الأمهات العظماء كل سنة وتاء التأنيث بخير وأنتم حبايب زى ما في متعة الأخذ هناك متعة العطاء"، وأضافت:"ممكن ما تكونيش أم لكن جواكى عطاء يكفى العالم كله، وده لحظة تأملية وجدها في السينما المصرية، لما لقيت أعظم من قدموا دور الأم لم يرزقهم الله بأبناء".

يذكر أن أول من فكر فى عيد للأم كان الصحفى المصرى الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومى فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.