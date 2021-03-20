"استغفرت ربنا".. سعد الصغير يعلق على فيديو تقبيل قدم الراقصة شمس(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان سعد الصغير على مقطع الفيديو الذي انتشر له منذ فترة وهو يقبل قدم الراقصة شمس.

وقال سعد، خلال لقائه في برنامج "مع الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، :" بالفعل الفيديو حقيقي، ولا أنكر، ولكني مكنتش في وعيي، وشمس هي السبب في انتشار الفيديو".

أضاف :"أنا مش بشرب في حياتي، واللي حصل كان في كافية وسط ناس كتير، أنا استغفرت لربنا، كنت لسه طالع في بداتي وما كنتش عارف حاجة".

يذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل مؤخرًا بحفل خطوبة ابنه الأكبر وسط حضور من الأصدقاء والأقارب.

