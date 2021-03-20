صورة| محمد رمضان على سيارة "فارهة"في كواليس كليب "Versace baby"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس كليب " Versace baby"، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصورة على سيارة "فارهة"، وعلق :"ثقة في الله نجاح".

ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.