نجل ماجد المصري يهنئ والده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ آدم، نجل الفنان ماجد المصري والده بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 19 مارس الجاري.

نشر آدم مقطع فيديو لصور مجمعة لوالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ومزجها بأغنية "أبويا" للمطرب عمر كمال .

علق آدم على الفيديو "كل سنة وأنت طيب يا أبويا، اللي مسنود عليه".

كان آدم المصري، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ فترة قصيرة.

كتب "آدم"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "إيجابي كورونا، أدعولي"

من ناحية أخرى يشارك الفنان ماجد المصري في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من الفنان محمود حميدة، مصطفى فهمي، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبدالجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، الفنانة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.