تحمل اسم مديحة يسري ومُهداة لـ"المليجي" ومحمود ياسين.. انطلاق "الأقصر للسينما الأفريقية" الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد محافظة الأقصر يوم الجمعة الموافق 26 مارس، انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحفل افتتاح يُقام في معبد الكرنك، على أن تُختتم 1 أبريل، وتأتي الدورة تحت شعار "10 سنوات من الخيال"، لتحتفي بالخيال والإبداع في أنحاء القارة.

وتحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة مديحة يسري بمناسبة مرور مائة عام على ميلادها، كما يتم إهداؤها لروح الفنان محمود المليجي، والفنان الراحل محمود ياسين، والسينمائي والروائي المغربي نور الدين الصايل والممثل السوداني الهادي الصديق.

وأعلن المهرجان عن تكريم المخرج المالي الكبير شيخ عمر سيسكو والذي من بين أفلامه الشهيرة: "جويمبا" (الطاغية)، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وجائزة "الحصان الأسود" من مهرجان "فيسباكو"، و"سفر التكوين" الذي فاز أيضاً بجائزة الحصان الأسود من مهرجان "فيسباكو". في عام 2000، أخرج "باتو"، الذي فاز بجائزة RFI في فيسباكو 2001. "سيسوكو" سياسي محترف أيضاً إذ شغل منصبي وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم في مالي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الممثل المغربي القدير عز العرب الكغاط، وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتليفزيوني مغربي، حصل على عدة تكريمات منها في مهرجان الدار البيضاء الدولي، ومهرجان تيسة للفيلم القصير الأسيوي المغاربي في المنتدى الوطني لسينما الهواة. عز العرب الكغاط هو شقيق المسرحي الكبير الراحل الدكتور محمد الكغاط، و يعتبر واحدا من الممثلين المغاربة الكبار.

كان المهرجان أعلن في وقت سابق، عن تكريم عدد من النجوم، في دورته العاشرة، وهم: الممثل القدير محيي إسماعيل والذي عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي.

إلى جانب تكريم الفنانة التونسية الكبيرة هند صبري والمخرج المصري المخضرم علي عبدالخالق والفنان المصري القدير سمير صبري.

ويعرض خلال فعاليات المهرجان لهذا العام أكثر من خمسين فيلما من مختلف انحاء القارة الافريقية في مختلف أقسام المهرجان من المسابقات الأربعة الرسمية والقسم الرسمي خارج المسابقة والأقسام الموازية. وسيكون فيلم افتتاح الدورة هو "هذه ليست جنازة، هذه قيامة" والمشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.