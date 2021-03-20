"ربنا يشفيكي يا أعظم أم".. منة فضالي تحتفل بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة إلى والدتها بمناسبة عيد الأم الذي يوافق غدا الأحد ٢١ مارس.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى ماما في الدنيا.. ربنا ما يحرمني منك أبدا، ويخليكي ليا ويشفيكي، ودايما سندي، والحب الحقيقي يا أعظم أم.. بحبك".

وأضافت: "كل سنة وكل أمهاتنا بخير.. أحياء أو أمواتا يا رب.. رجاء قراءة الفاتحة على كل روح أم متوفية".

جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في فيلم "آخر نيزك"، والعمل ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على الجرافيك والتأثيرات، ويشارك في بطولته الفنانين: محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبدالله محمود، محسن منصور، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، جاد أبو علي، نجيب بلحسن، إخراج ميدا.