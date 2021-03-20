صور| ممسكة بورود.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب.. وبسمة وهبة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت نور في الصور بشكل أنيق، حاملة في يديها باقة من الورود، خلال تواجدها في لبنان.

علقت الإعلامية بسمة وهبة على الصور "جميلة نور".

يذكر أن "الهضبة" عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

وطرح عمرو دياب بنهاية 2020 ألبوما "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".