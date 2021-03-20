خاص| شريف دسوقي: "أنا مش حسن حسني وهددت بالاعتصام بسبب فلوسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان شريف دسوقي، إنه تعرض لإصابة في قدمه منذ 7 أشهر تقريبا، ومازال يعالجها حتى يومنا هذا، ودخل بسببها إلى المستشفى، وأنفق على علاجها مبلغا كبيرا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ومع ذلك بنزل شغلي بلف رجلي ببلاستر وشاش، عشان اللي شغال معاهم مالهومش دعوة، زي ما اتربيت على إيد ناس كبار لو بيموتوا ورا الكاميرا يسمعوا كلمة أكشن يتحولوا، وأنا مكمل شغلي".

وعن السبب الذي جعله يهدد بالاعتصام ورد فعل نقابة المهن التمثيلية أوضح، "بتحايل عشان أخد حقي عشان متجهش فورا لميدان التحرير معتصما، لغاية لما تجيني فلوسي وشقايا اللي اشتغلت بيها، مش بطالب إن حد يصرف عليا أنا عايز حقي لإنه لا يساوي وجبة بريك في اليوم لفريق العمل، ودكتور أشرف كلمني وقالي اسمع كلام أبوك، اسكت وهجيبلك حقك، وأديني منتظر".

وأشار شريف إلى أن لديه أجرا متبقيا لدى أكثر من منتج، عن أعمال فنية انتهى فعلا من تصويرها، وبعضها عُرض على الشاشات، مشددًا على أن البعض يعتقد أنه يتقاضى 100 ألف في الساعة وهذا غير صحيح، مضيفًا "أنا بعطل ومش بتكسف إني أقول عشان 200 جنيه و100 جنيه، الناس فاكرة إن أجري 100 ألف في الساعة، يا جماعة أنا لسه طالع من سنتين ربنا بس اللي مديني شوية شطارة خلوني آخد مساحة أفضل، فاكرين إن أنا حسن حسني، والحقيقة إن لسه أجري قليل وساكن في إيجار جديد وعليا نور وماية، أنا مش ابن سلطان".

واختتم بالإشارة إلى التزامه بتصوير مسلسل سيُعرض على واحدة من المنصات الإلكترونية خارج الموسم الرمضاني، إلى جانب برنامج المسحراتي كغناء.

جدير بالذكر أن شريف دسوقي حقق نجاحا كبيرا وذاع صيته قبل عامين تقريبا مع مشاركته في فيلم "ليل خارجي" مع المخرج أحمد عبدالله السيد، وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدم في رمضان 2020 واحدة من أنجح الشخصيات التي تعلق بها الجمهور، وهي "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.