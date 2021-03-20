لمذا يحذر رجال الإطفاء من خيوط الطائرة الورقية ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:31 مساءً - منذ 21 ثانية

تعد الطائرات الورقية من الألعاب التي تستهوي غالبية الأطفال لأنها توفر لهم متعة كبيرة خلال إطلاقها والتحكم فيها عن طريق خيوط طويلة يحركونها بأيديهم.

ورغم أن بداية الطائرات الورقية كانت مجرد لعبة بسيطة للأطفال، إلا أنها تحولت مع الوقت إلى إحدى الألعاب الرياضية التي أصبح لها جمهور خاص ولاعبين محترفين.

لكن رغم المتعة التي تحققها تلك الطائرات للأطفال، إلا أن خيوطها تمثل مصدر خطير كبير على المحيطين بها، حسبما يظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، على “تويتر”.

وتقول الشبكة إن رجال إطفاء أجروا مجموعة من التجارب لاختبار خطورة خيوط الطائرات الورقية وتأثيرها، مشيرة إلى أن التجارب أثبتت أن تلك الخيوط يمكن أن تقطع العديد من المواد عندما تكون مشدودة بصورة كبيرة.

ويظهر الفيديو أن خيوط الطائرات الورقية المشدودة تمكنت من قطع العديد من الفواكه نصفين بمجرد ملامستها كما تمكنت من قطع خضروات ذات قوام متماسك مثل الجزر، وهو ما يعد رسالة تحذير لمستخدمي تلك الطائرات حتى يكونوا حذرين من تسببها في أضرار للموجودين في محيطها.