نجمة الإغراء الأمريكية شارون ستون تصدم جمهورها في مذكراتها … ماذا كشفت؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:31 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 6:20 مساءً

صدمت نجمة الإغراء الأمريكية لفترة التسعينيات من القرن الماضي، شارون ستون، جمهورها ومعجبيها بمذكراتها الشخصية التي تستعد لطرحها في أواخر الشهر الجاري.

وفي مذكراتها بعنوان “The Beauty of Living Twice” (جمال أن تعيش مرتين)، تفتح شارون ستون “النار” على بعض منتجي هوليوود، وتعرضها للاستغلال الجنسي من جانبهم.

وبحسب المقتطفات التي نشرتها مجلة “فانيتي فير” من المذكرات، تفصح شارون ستون (63 عاما) أن أحد منتجي واحد من أفلامها ضغط عليها من أجل إقامة علاقة عاطفية في الواقع مع ممثل يشاركها بطولة في فيلم لم توضح اسمه، بغرض المساعدة في إنقاذ الفيلم المتعثر وقتها.

وقالت ستون إن المنتج الذي رفضت ذكر اسمه حاول إقناعها بقبول طلبه من أجل “تحقيق تناغم وكيمياء أكبر على الشاشة”.

وتابعت شارون ستون أنها لم تذعن لطلب المنتج، قائلة في مذكراتها: “شعرت أنه كان بإمكانهم للتو توظيف نجم لديه موهبة، شخص يمكنه تقديم مشهد بكل حرفية، لقد كانت وظيفتي هي التمثيل وحسب”.

وألمحت ستون إلى أن ذلك المنتج شارك التمثيل مع الممثلة الأيقونية الراحلة، آفا غاردنر، ليتكهن بعض المطلعين أنها تقصد، روبرت إيفانز، الذي تعاون معها في فيلم “Sliver” عام 1993، وشارك غاردنر التمثيل في فيلم “The Sun Also Rises” من إنتاج عام 1957.

كما أفصحت شارون ستون في مذكراتها عن أن بعض منتجي أفلام أخرى كانوا يأتون إلى مقطورتها في مواقع تصوير الأفلام، ويسألونها إن كانت ستصور مشاهد عاطفية مع الممثلين أم لا، ويهددونها قائلين: “أنت تعلمين أنه سيكون من الأفضل إذا فعلت ذلك”.

وفي المقابل، أشادت شارون ستون في مذكراتها برجال آخرين في هوليوود، مثل الممثل مايكل دوغلاس الذي شاركها بطولة فيلمها الأشهر “Basic Instinct” (غريزة أساسية)، وكذلك المخرج مارتن سكورسيزي الذي تعاونت معه في فيلم العصابات المستوحى عن أحداث حقيقية “Casino” من إنتاج عام 1995.

وستطرح شارون ستون مذكراتها الشخصية في 30 مارس الجاري.

يشار إلى أنه تم سجن بعض الأسماء البارزة في هوليوود خلال العامين الماضيين بتهم التحرش، ومنهم الممثل الكوميدي، بيل كوسبي، والمنتج هارفي واينستين.