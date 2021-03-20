فنانة عربية تهاجم حلا الترك وتعطي والدتها “شيكاً على بياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شهدت قضية سجن الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك والدتها منى السابر تطورات هامة، إذ وافقت السلطات المختصة في البلاد على إعطاء الإذن الأمني بجمع الأموال المدينة بها الأم لابنتها والبالغة مئتي ألف ريال (53 ألف دولار أميركي) خلال مدة شهر.

وفي هذا السياق، شنّت مريم حسين الفنانة المغربية المقيمة في الخليج العربي، هجوماً حاداً على الترك عبر مقطع فيديو نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّت برفقة والدتها لتقدّم إلى السابر “شيكاً على بياض”.

وقالت: “رسالة للأم منى حبيبتي هذي أمي موجودة حاولت اتصل معك محد عطاني رقمك، تواصلت عالمباشر بس ما في رد، الوالدة تبي تتكفل في كل شي سواء كان 200 ألف درهم أو 300 أو أي شي، أمي بتتكفل بمصاريف المحكمة عشان لا تتبهدلين، أتمنى هذا السناب يوصل لك وهذا رقم أمي”.

وكانت حملة متضامنة مع السابر انطلقت عبر “تويتر”، حيث دشّن الروّاد وسم (هاشتاغ) “أهل البحرين انقذوا منى السابر”، في حين أعلنت صفحات فنيّة قيام عدد من مشاهير السوشيال ميديا بالتكفل بتأمين الأموال المطلوبة أمثال جمال النجادة وفوز الفهد ودانة الطويرش، كما انضم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والإعلامية الكويتية مي العيدان إلى الهجوم على الترك.

يُذكر أنّ محكمة الاستئناف في البحرين قضت بالسجن مدة سنة مع النفاذ بحق منى السابر، في القضية التي رفعتها ضدها ابنتها بسبب خلاف مالي، فيما أكّدت الأم أنّها استخدمت الأموال في الصرف على عائلتها، وابنتها حلا الترك التي جاءت الى منزلها من دون أي ملابس، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها اضطرت إلى العمل في مجال الإعلانات، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من النفقة من طليقها.