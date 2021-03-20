طلب لا أخلاقي من المخرج.. شارون ستون تروي قصة استغلالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: للمرّة الأولى، تطرّقت شارون ستون (63 عاماً) لما كان عليه تصوير فيلم الإثارة “Basic Instinct” إخراج بول فيرهويفن الصادر في عام 1992 ضمن مذكراتها الجديدة “The Beauty of Living Twice” (“جمال العيش مرّتين”).

قالت الممثلة الأميركية إنّ تجربتها كانت “مخيفة”، وتحدّثت أيضاً عن عدم إدراكها مدى انكشاف المناطق الحميمة في جسدها في المشهد الشهير الذي يظهر فيه مايكل دوغلاس.

تدّعي ستون أن أحد أفراد فريق الإنتاج طلب منها خلع ملابسها الداخلية للتصوير، لأن اللون الأبيض كان يعكس الضوء. وتقول إنهم أكدوا لها “أنّ لا شيء مكشوفاً”، في إشارة إلى أعضائها التناسلية، بحسب موقع “تي إم زي” الأميركي.

وعندما عُرض المقطع النهائي للفيلم في “غرفة مليئة بالوكلاء والمحامين، ومعظمهم لا علاقة لهم بالمشروع”، أدركت أنه تم استغلالها.

تقول النجمة إنها صفعت المخرج بعد الاجتماع، واتصلت بمحاميها الذي أخبرها بما حدث يناهض سياسة نقابة ممثلي الشاشة، وأنه لا يستطيع إطلاق الفيلم من دون موافقتها.

فكرت الأخيرة في الأمر وقررت في النهاية السماح بعرض المشهد لأنه يتناسب مع الشخصية التي كانت تؤديها، لكنه لم يغير ازدواجية الموقف.

وتزعم ستون أيضاً أنها تعاملت مع سوء السلوك الجنسي في مواقع التصوير لأعوام عدّة، بما في ذلك المخرج الذي طلب منها الجلوس في حضنه وممارسة الجنس مع نظيرها أثناء تصوير مشهد حميمي لزيادة نسبة الجاذبية بينهما على الشاشة.

وتضيف: “الجنس ، وليس فقط النشاط الجنسي على الشاشة، كان متوقعًا منذ فترة طويلة في مجال عملي”.