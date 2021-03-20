تشييع نجمة ستار اكاديمي ريم غزالي بالفيديو.. هكذا ودّعت الجزائر غزالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في أجواء مهيبة، تمّ تشييع جثمان نجمة ستار اكاديمي الجزائرية ريم غزالي إلى مثواه الأخير في مقبرة سيدي لحبيب في زرالدة بالجزائر العاصمة.

ونشرت وسائل اعلام جزائرية مقتطفات من التشييع بالاضافة الى كلمات الوداع ممن حضر مراسم جنازة الفنانة ريم غزالي.

وكانت ريم غزالي استأصلت في عام 2019 ورماً بالدماغ، في عملية جراحية دقيقة في الرأس، قبل أن يشتد عليها المرض أخيراً.

وشاركت الراحلة في مسابقة ملكة جمال لوكس في عام 2004 بالجزائر حيث حقّقت اللقب. وفي عام 2005 شاركت في الموسم الثالث من برنامج “ستار أكاديمي” قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.